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فن

تصميم يابانى لـ أفيش مهرجان كليرمون فيران

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
كشفت إدارة مهرجان Clermont-Ferrand الدولى للأفلام القصيرة عن أفيش دورة 2021، وهو من تصميم اليابانية Yuko Shimiz، التى شاركت كعضو لجنة تحكيم في دورته الماضية.

اختارت يوكو فى تصميم الملصق الرسمي لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، زهور الكاميليا والألوان المُبهجة للتأكيد علي إن عالم السينما سيستمر مهما حدث.

وتقول : "عدت من المهرجان، وهاجمت الجائحة العالم. انقلب العالم رأسًا على عقب. شعرت أن بوستر الدورة القادمة للمهرجان يحتاج إلى تفجرات مليئة بالإيجابية، للاحتفال بالولادة الجديدة لعالم السينما، الذي سيستمر مهما كانت الظروف".

كانت إدارة المهرجان الفرنسي قد أعلنت عن طرح مجموعة من الأعمال عبر شبكة الإنترنت دعما لمبادرات الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل أشهر.


المهرجان الفرنسي العريق Clermont-Ferrand شارك به مطلع هذا العام فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية والذي يلقي الضوء على ثروات العالم السينمائي الهائلة التي تمتد عبر القارة الأفريقية بأكملها.

يذكر أن الفيلم حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لإحدى مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

كما شارك فيلم "حنة ورد" بالمسابقة الرسمية ممثلا وحيدا للسينما المصرية.

ويعد كليرمون فيران أكبر مهرجان دولي للأفلام مخصص للأفلام القصيرة و يقام سنويًا في كليرمون فيران بفرنسا ، وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان.

تصميم يابانى لـ أفيش مهرجان كليرمون فيران
تصميم يابانى لـ أفيش مهرجان كليرمون فيران
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