تصميم يابانى لـ أفيش مهرجان كليرمون فيران

كشفت إدارة مهرجان Clermont-Ferrand الدولى للأفلام القصيرة عن أفيش دورة 2021، وهو من تصميم اليابانية Yuko Shimiz، التى شاركت كعضو لجنة تحكيم في دورته الماضية.
اختارت يوكو فى تصميم الملصق الرسمي لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، زهور الكاميليا والألوان المُبهجة للتأكيد علي إن عالم السينما سيستمر مهما حدث.
وتقول : "عدت من المهرجان، وهاجمت الجائحة العالم. انقلب العالم رأسًا على عقب. شعرت أن بوستر الدورة القادمة للمهرجان يحتاج إلى تفجرات مليئة بالإيجابية، للاحتفال بالولادة الجديدة لعالم السينما، الذي سيستمر مهما كانت الظروف".