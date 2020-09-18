محافظ بني سويف يطمئن على 20 مصابا بإعياء واشتباه في تسمم غذائي

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف للاطمئنان على ٢٠ مصابا بحالة إعياء واشتباه في تسمم غذائي ، عقب زيارتهم لدير العذراء مريم بقرية بياض العرب، وأثناء عودتهم لمحل اقامتهم بمحافظة المنيا.





تلقت الإسعاف بلاغا بالإصابة ، ليتم نقلهم للمستشفى التخصصى لتلقى العلاج.





تفقد المحافظ المصابين مطمئنا على حالتهم الصحية من خلال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق "الذي أكد أن كل المصابين حالتهم مستقرة، وسيتم خروجهم الليلة، بعدما تلقوا العلاج وكافه أوجه الرعاية الطبية اللازمة .





وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع المصابين ، للاطمئنان عليهم ، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ والطاقم الطبى بالمستشفى ، خاصة وأن الجميع لم يدخر جهدا في توفير الرعاية الطبية اللازمة.





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وطالب محافظ بني سويف بضرورة التواجد مع المصابين وتقديم كافه التيسيرات تمهيدا لاستئناف سفرهم لمحل إقامتهم بمحافظه المنيا





تواجد خلال الزيارة كل من "مدير الطب العلاجي ، ومدير الطب الوقائي ،ومدير الإسعاف،ونائب مدير المستشفى التخصصى".



