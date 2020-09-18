AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على 20 مصابا بإعياء واشتباه في تسمم غذائي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
زار  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف للاطمئنان  على ٢٠ مصابا بحالة إعياء واشتباه في تسمم غذائي ، عقب زيارتهم لدير العذراء مريم بقرية بياض العرب، وأثناء عودتهم  لمحل اقامتهم بمحافظة المنيا.

 تلقت الإسعاف بلاغا بالإصابة ، ليتم نقلهم للمستشفى التخصصى لتلقى العلاج.

تفقد المحافظ المصابين مطمئنا على حالتهم الصحية من خلال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق "الذي أكد أن كل المصابين حالتهم مستقرة، وسيتم خروجهم الليلة، بعدما تلقوا  العلاج  وكافه أوجه الرعاية الطبية اللازمة .

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع المصابين ، للاطمئنان عليهم ، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ والطاقم الطبى بالمستشفى ، خاصة وأن الجميع لم يدخر جهدا في توفير الرعاية الطبية اللازمة. 

إقرأ ايضا : 

وطالب محافظ بني سويف بضرورة التواجد مع المصابين وتقديم كافه التيسيرات تمهيدا لاستئناف سفرهم لمحل إقامتهم بمحافظه المنيا

تواجد خلال الزيارة كل من "مدير الطب العلاجي ، ومدير الطب الوقائي ،ومدير الإسعاف،ونائب مدير المستشفى التخصصى". 

وأكد مصدر بمستشفى بني سويف التخصصي، أن المصابون هم: «جيرا ابراهيم تادروس» ٤٥ سنة، سائق و«كرولس نمر كامل» ٢٨ سنة و«صموئيل كامل ابراهيم» ٢٤ سنة و«ابانوب كامل ابراهيم» ٢١ سنة و«شادي عماد رفعت» ٢١ سنة و«مرنا ماهر عبدالله» ٢١ سنة.

وأصيب 14 طفلًا آخرين، هم: «يوحنا ملاك جرجس» ١٢ سنة و«مهرائيل سميدس صلاح» ١١ سنة و«مارينا ميلاد صلاح» ١١ سنة و«مارينا مايكل عطية» ١٢ سنة «مارسيا هاني ذكي» ١٢ سنة و«جيسكا ميخائيل يونان» ١٢ سنة و«صموئيل ثابت ناجي» ١٢ سنة و«مريم سامي عطية» ١٢ سنة و«كارم ميلاد رمزي» ١٢ سنة و«رنا شنوده إسحاق» ١٢ سنة و«ندا اسحاق نبيه» ١٢ سنة و«يوهنا اميره صلاح» ١١ سنة و«اميرة نمر عزت» ١١ سنة و«نرمين هاني ذكي» ١١ سنة، جميعهم يقيمون قرية «الشروبي» بمركز بني مزار، بمحافظة المنيا.
محافظ بني سويف يطمئن على 20 مصابا بإعياء واشتباه في تسمم غذائي
محافظ بني سويف يطمئن على 20 مصابا بإعياء واشتباه في تسمم غذائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. مصرع سائق وإصابة 7 ركاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

كدمات وسحجات.. إصابة 11 في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

إصابة 20 باشتباه تسمم عقب زيارة دير في بني سويف

ترشيحاتنا

انقسام في الزمالك على المدير الفني الجديد وجنياس يحضر للقاهرة غدا

البنك المركزي: تحملنا 100 مليون جنيه قيمة سحب المعاشات منذ وقف رسوم السحب.. فيديو

التعاون السعودي يكشف سر صعوبة التعاقد مع فرجاني ساسي وبن شرقي وأبو جبل

هادي خشبة: صفقة رمضان صبحي لـ بيراميدز تقضي على طموح الاحتراف الخارجي

مروة ناجى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

تصرف من أحمد العوضي تسبب في صراخ منى الشاذلي على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال

بعد «محور شينزو آبي».. شوارع ومحاور مصرية سميت نسبة إلى زعماء عرب وأجانب

بداية من 475 ألفا .. أحدث أسعار سيارات آودي A3 وA4 وA5 وA6 الجديدة