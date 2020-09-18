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مرأة

ميجان وهاري يتبرعان بـ 95 ألف روبية لجمعية خيرية لتعليم الإناث

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تبرعت ميجان ماركل والأمير هاري بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (95،43،851 روبية) لجمعية خيرية لتعليم الإناث Camfed ، للاحتفال بعيد ميلادهما في 4 أغسطس و 15 سبتمبر على التوالي.

"كامفيد" أو الحملة لتعليم الإناث هي منظمة غير ربحية تعمل من أجل تعليم الفتيات والشابات الضعيفات في جميع أنحاء زيمبابوي وزامبيا وتنزانيا وملاوي.

جاء هذا الإعلان في عيد ميلاد الأمير هاري السادس والثلاثين هذا العام. كشف دوق ودوقة ساسكس أنهما سيقدمان تبرعًا مطابقًا لفرقة ساسكس (الاسم الذي أُطلق على معجبيهما) ، الذي كان قد تبرع في وقت سابق بـ 130 ألف دولار أمريكي (95،70،099 روبية) إلى كامفيد للاحتفال بعيد ميلاد الزوجين.

الإضافة إلى ذلك ، ترك ميجان والأمير هاري أيضًا ملاحظة صادقة لكل من تبرع للمؤسسة الخيرية. "لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بما يهم حقًا. شكرا لكل من تبرع "، نقلت عنهم إندبندنت.

يحتوي الموقع الرسمي لـ Camfed أيضًا على رسالة نيابة عن Sussex Squad. تقرأ ، "أحد الأشياء الرائعة حول كونك معجبًا بهاري وميجان هو عدم الإلهام أبدًا للاحتفال بهما بطرق هادفة وذات مغزى".

"من الأمور الأساسية لندائهم مدى جدية قيامهم بعملهم الإنساني ، وخدمة واحتضان القادة الشباب في جميع أنحاء العالم ، الذين يتأكدون ، مع ازدهارهم ، من عدم ترك أي شخص في مجتمعاتهم وراء الركب" ، كما يذكر.
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