ميجان وهاري يتبرعان بـ 95 ألف روبية لجمعية خيرية لتعليم الإناث

تبرعت ميجان ماركل والأمير هاري بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (95،43،851 روبية) لجمعية خيرية لتعليم الإناث Camfed ، للاحتفال بعيد ميلادهما في 4 أغسطس و 15 سبتمبر على التوالي.





"كامفيد" أو الحملة لتعليم الإناث هي منظمة غير ربحية تعمل من أجل تعليم الفتيات والشابات الضعيفات في جميع أنحاء زيمبابوي وزامبيا وتنزانيا وملاوي.





جاء هذا الإعلان في عيد ميلاد الأمير هاري السادس والثلاثين هذا العام. كشف دوق ودوقة ساسكس أنهما سيقدمان تبرعًا مطابقًا لفرقة ساسكس (الاسم الذي أُطلق على معجبيهما) ، الذي كان قد تبرع في وقت سابق بـ 130 ألف دولار أمريكي (95،70،099 روبية) إلى كامفيد للاحتفال بعيد ميلاد الزوجين.



