برلمانية: خفض أسعار الطاقة للمصانع يقلل حجم الاستيراد من الخارج

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة بالبرلمان سبق وأن طالبت بضرورة تخفيض أسعار الطاقة للمصانع ، لتخفيف العبء عن كاهل المستثمر ، فى إطار دعم الدولة للمستثمرين.





وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ارتفاع اسعار الطاقة للمصانع يؤدى إلى إرتفاع تكلفة المنتج ، وبالتالى يلجأ المواطن لشراء المستورد ، نظرا لإرتفاع سعر المنتج المحلى.





وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه فى حالة خفض أسعار الطاقة للمصانع فإن ذلك سيؤدى إلى تقليل حجم الصادرات من الخارج.





وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، خلال الأسبوع القادم، لبدء اجتماعات اللجنة الرسمية لدراسة وتقييم أسعار الوقود التي سيتم الإعلان عنها رسميًا بداية أكتوبر المقبل، والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر قادمة تنتهي فى 31 ديسمبر.