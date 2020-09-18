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فن

مروة ناجى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
حرصة الفنانة مروة ناجي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها عبر صفحتها بموقع انستجرام.


وتكشف مروة للمرة الأولى عن صورة زواجها بعد طلاقها من زوجها أحمد مجاهد، في العام الماضي.

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وعلقت مروة ناجى :"كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا.. بحبك أوي.. وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا ".

مروة ناجى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد
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