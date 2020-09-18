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محافظات

محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد درع المحافظة الي الدكتور احمد السبكى رئيس مجلس إدارة  هيئة الصحية، بعد نجاح فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد فى إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عاما واجراء اول قسطرة من نوعها خارج مستشفيات القاهرة الكبرى ومعهد القلب القومي.
 

وشكر محافظ بورسعيد، الفريق الطبي الذي شارك في إجراء الجراحة خلال استقبالة للفريق بالمركز الثقافي.

وكان فريق طبى قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى التابع لمنظومة التامين الصحى الشامل  وطاقم تمريض قسطرة القلب نجحوا فى انقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عاما وإجراء تبديل صمام بالقسطرة.
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
محافظ بورسعيد يكرم فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي
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