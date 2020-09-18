اذا كنتي تحاولين الاقتصاد في مصروف منزلك يمكنك ان تقدمي لاسرتك الدجاج المشوي في المنزل بطريقة المطاعم طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة لذيذة
المقادير :
حبة بصل
2 حبات طماطم كبيرة
3 فصوص ثوم كبيرة
ربع كوب خل
2 ملعقة سكر
عصير2 ليمونة
2 ليمونة مقطعة أرباع بالقشر
ملعقة ونصف صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة صغيرة بهارات
ملعقة صغيرة زعتر
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
حبة فلفل أخضر حامي (حسب الرغبة ) ويمكن الاستغناء عنهم لمن لايرغب أن يكون الطعام حارا .
توضع كل المقادير السابقة في محضر الطعام (الكبة ) وتفرم معا ، ليصير عندنا خليط رائع النكهة ذو رائحة مميزة .
تجهيز الدجاج للشوي :
2 دجاجة (كل واحدة حوالي 2 كيلو جرام )
حفنة دقيق وملح لغسل الدجاج
طريقة التحضير ::
يتم دعك الدجاج بالملح والدقيق ، ثم يُشطف جيدا ، ويوضع في مصفاة لتصفية الماء الزائد .
تقطع الدجاجة طوليا من ناحية سلسلة الظهر ، ثم تخلي من عظمة القص (الصدر) فقط .
في صينية كبيرة الحجم تتبل الدجاجتان بالتتبيلة المعدة سابقا.
تترك في التتبيلة ساعة ، ويُفضل تتبيل الدجاج من الليلة السابقة حتي يتشرب من التتبيلة ، ويحفظ في البراد حتي الاستخدام .
تُدهن الشواية بطبقة من الزيت حتي لايلتصق بها الدجاج .
توضع كل دجاجة علي الشواية من ناحية داخل الدجاجة ، ثم تقلب بعد ربع ساعة علي الناحية الأخري (ناحية الجلد ) ليأخذ علامات الشواء .
بعد حوالي 10 دقائق توضع في صينية فرن كبيرة طبقة من التتبيلة المعدة سابقا ، وتوضع عليها الدجاجتان وتدخل الفرن حتي تمام النضج وحتي يحمر وجه الدجاج .
من الممكن رش جزء من التتبيلة فوق سطح الدجاج للحفاظ علي ملمسه طريا .
تُسخن قطعة فحم كبيرة حتي الاحمراروتوضع داخل صينية الدجاج وتغطي الصينية حتي نحتفظ برائحة الشوي داخل الصينية .تُترك فترة ثم نزيل الغطاء وتقدم علي فرشة من البقدونس