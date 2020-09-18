اذا كنتي تحاولين الاقتصاد في مصروف منزلك يمكنك ان تقدمي لاسرتك الدجاج المشوي في المنزل بطريقة المطاعم طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة لذيذة





المقادير :

حبة بصل

2 حبات طماطم كبيرة

3 فصوص ثوم كبيرة

ربع كوب خل

2 ملعقة سكر

عصير2 ليمونة

2 ليمونة مقطعة أرباع بالقشر

ملعقة ونصف صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

حبة فلفل أخضر حامي (حسب الرغبة ) ويمكن الاستغناء عنهم لمن لايرغب أن يكون الطعام حارا .

توضع كل المقادير السابقة في محضر الطعام (الكبة ) وتفرم معا ، ليصير عندنا خليط رائع النكهة ذو رائحة مميزة .

تجهيز الدجاج للشوي :

2 دجاجة (كل واحدة حوالي 2 كيلو جرام )

حفنة دقيق وملح لغسل الدجاج

طريقة التحضير ::

يتم دعك الدجاج بالملح والدقيق ، ثم يُشطف جيدا ، ويوضع في مصفاة لتصفية الماء الزائد .

تقطع الدجاجة طوليا من ناحية سلسلة الظهر ، ثم تخلي من عظمة القص (الصدر) فقط .

في صينية كبيرة الحجم تتبل الدجاجتان بالتتبيلة المعدة سابقا.

تترك في التتبيلة ساعة ، ويُفضل تتبيل الدجاج من الليلة السابقة حتي يتشرب من التتبيلة ، ويحفظ في البراد حتي الاستخدام .

تُدهن الشواية بطبقة من الزيت حتي لايلتصق بها الدجاج .





توضع كل دجاجة علي الشواية من ناحية داخل الدجاجة ، ثم تقلب بعد ربع ساعة علي الناحية الأخري (ناحية الجلد ) ليأخذ علامات الشواء .

بعد حوالي 10 دقائق توضع في صينية فرن كبيرة طبقة من التتبيلة المعدة سابقا ، وتوضع عليها الدجاجتان وتدخل الفرن حتي تمام النضج وحتي يحمر وجه الدجاج .





من الممكن رش جزء من التتبيلة فوق سطح الدجاج للحفاظ علي ملمسه طريا .





تُسخن قطعة فحم كبيرة حتي الاحمراروتوضع داخل صينية الدجاج وتغطي الصينية حتي نحتفظ برائحة الشوي داخل الصينية .تُترك فترة ثم نزيل الغطاء وتقدم علي فرشة من البقدونس