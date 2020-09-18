تحرير مصريين مختطفين في ليبيا.. وعقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يستعرض الملف الليبي مع رئيس المجلس الأوروبي

إشادة أمريكية بالوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية

بعثة الأمم المتحدة ترحب بقرار السراج الاستقالة

العراق: استهداف رتلين للقوات الأمريكية في بغداد

الرئيس الصومالي يعين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت صحيفة "الأنباء" بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، واستعرضا مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم تأكيد الحرص على أهمية استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل فى هذا الخصوص، لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.





كما تطرق الاتصال إلى ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.





وقالت "الوطن" إنه "في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد."





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركينج قال "إننا نهتم بموضوع الحل المرحلي للأزمة الخليجية ومهتمون بعودة التجارة المتبادلة بين قطر وبقية دول الخليج"، مضيفًا "لن نفرض اَي حل للأزمة الخليجية ويجب ان تعود هذه الدول للحوار ونثمن الوساطة الكويتية في هذا الشأن، وعلينا مواجهة الخلافات ونتحد لمواجهة الارهاب".





وقالت "الجريدة" إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الاستقالة وتسليم المسؤولية إلى السلطة التنفيذية المقبلة، مضيفة أن إعلان السراج "محطة حاسمة" في الأزمة الليبية التي "طال أمدها" ويأتي في وقت "أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه".





وأشارت "الأنباء" إلى أن هجومين بالعبوات الناسفة استهدفا رتلين عسكريين أمريكيين في منطقتي اللطيفية و أبوغريب في أطراف العاصمة العراقية بغداد، مشيرةً إلى أن الهجومين لم يخلفا خسائر بشرية، لكنهما أديا إلى خسائر مادية في الرتلين المستهدفين.





وذكرت "الوطن" أن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أعلن أنه عين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء، وذلك محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس.



