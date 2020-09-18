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حوادث

ضبط 1.590 طن مقطعات دواجن فاسدة في الشرقية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
دواجن
دواجن
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أخبار الحوادث

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1,590 طن "فيليه ومقطعات دوادجن" وديك رومى" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمدينة الصناعية ببلبيس (بمحافظة الشرقية).

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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