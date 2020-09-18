ضبط 1.590 طن مقطعات دواجن فاسدة في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1,590 طن "فيليه ومقطعات دوادجن" وديك رومى" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمدينة الصناعية ببلبيس (بمحافظة الشرقية).



