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أخبار العالم

تقارير استخباراتية: أمريكا عقدت صفقات مع زعيم داعش الجديد في 2008

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت تقارير ووثائق استخباراتية أن زعيم داعش الحالي، أبو إبراهيم القرشي، قدم معلومات استخباراتية إلى القوات الأمريكية، سهلت القبض على عشرات من أعضاء تنظيم القاعدة.

وتشير الوثائق التي نشرها مركز مكافحة الإرهاب الدولي بالأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت" يوم أمس الخميس، إلى أن القرشي بعد اعتقاله في عام 2008، قدم معلومات عن هيكل تنظيم القاعدة في الموصل،  بالإضافة إلى 19 صورة فوتوغرافية لقيادات التنظيم.

وأكدت الوثائق أن القرشي، الذي كان قاضيًا في القاعدة في ذلك الوقت، حدد الشخصيات البارزة في تنظيم القاعدة والتي تقف وراء عمليات الاغتيال والخطف وإنتاج العبوات الناسفة التي استهدفت قوات التحالف في العراق.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في العراق في ذلك الوقت والذي كان يٌدعى أبو جاسم أبو قسورة، قُتل على يد القوات الأمريكية بعد ثمانية أشهر  من تقديم المولى معلومات عنه.

كما حددت الوثائق المنقحة بشدة الهيكل التنظيمي للقاعدة في العراق والدولة الإسلامية الناشئة بناءً على معلومات المولى، فقد قدم تفاصيل عن "جميع المناصب الأميرية الرئيسية" في التنظيم.

وبحسب الوثائق، فإنه على مدار ثلاث جلسات استجواب للمولى، قام بتسمية 68 عضوا في تنظيم القاعدة، كما قدم أوصافًا جسدية وأرقام هواتف محمولة وأدوارًا في التنظيم.

كانت القوات الأمريكية اعتقلت المولى في 2008، وتم التحقيق معه في سجن بوكا في مدينة أم قصر جنوب العراق، ثم تم الإفراج عنه في 2009، ولم يبرز إلا مؤخرًا عندما أصبح زعيمًا لداعش بعد مقتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر الماضي.
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