واشنطن تتهم 3 إيرانيين بسرقة هوية آلاف الأمريكيين وقرصنة مواقع وسرقة بيانات

اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة إيرانيين، بسرقة هويات أمريكية، وقرصنة شبكات الشركات وسرقة البيانات والملكية الفكرية.

وقالت الوزارة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "إن المتهمين يقيمون في إيران، وإن الحرس الثوري الإيراني هو من يرعاهم ويدعمهم، كما أصدرت المحكمة الجزئية بولاية فرجينيا، أوامر بالقبض عليهم وهم: سعيد بوركرم عربي ومحمد رضا إسبرغام ومحمد البياتي".

وأضافت أن المتهمين استخدموا برمجيات خبيثة في محاولة لسرقة هويات آلاف المواطنين الأمريكيين لإنجاز أعمال غير قانونية، وسرقة المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء الجوي والأقمار الصناعية الأمريكية، مشيرة إلى أن حملة القرصنة انطلقت في يوليو 2015 واستمرت حتى فبراير 2019.

وأكدت أن المتهمين حاولوا استهداف ما يقرب من 1800 موقع على الإنترنت، بما في ذلك مواقع تابعة لشركات ومنظمات حكومية في أستراليا وإسرائيل وسنغافورة والولايات المتحدة وبريطانيا.