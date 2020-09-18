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محمد جاد: الالتزام بالتعليمات يساعد على تقليل الإصابة بـ كورونا..فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد جاد أنه يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات البسيطة قبل الاستعداد للعام الدراسي لكي يكون فاتحة خير على الجميع مؤكدا أن الإلتزام بالتعليمات سيقلل من الإصابة بفيروس كورونا خلال هذا العام الدراسي.

وأضاف جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد أنه يجب ألا نسمح  لظهور موجات ثانية للفيروس مشيرا إلى ان العالم أجمع يرغب في أن يتم الإنتهاء من هذا المرض في القريب العاجل.

وتابع مقدم برنامج صباح البلد أنه يحب أن يتم الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية التي حددتها الدولة من إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي حتى تعبر تلك المرحلة بسلام على الجميع.

وأشار جاد إلى أن ذلك سيساعد على عدم وجود عطل بالدراسة وتمر تلك المرحلة بسلام على جميع الطلبة.
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