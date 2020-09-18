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حوادث

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة – أحمد مهدي
168 ساعة قضاها رجال مباحث الجيزة في البحث والتحري وجمع الخيوط لكشف ملابسات مقتل سيدة مصرية - اماراتية داخل شقتها بمنطقة الطالبية.. تتبع الأدلة قاد فريق البحث لحارس العقار المشتبه به الرئيسي الذي اختفى فور اكتشاف الجريمة والذي بدوره كشف عن باقي العصابة.

البواب المتهم يروي تفاصيل جريمته التي عاونه بها شقيقته وصديقه؛ مشيرا إلى أنه يفكر في تنفيذها منذ فترة فمع كل عام تعود فيه المجني عليها من دولة الإمارات لقضاء عدة أشهر اجازتها السنوية مع اشقائها تتنابه الفكرة لرؤيته ثرائها الفاحش واغداقها عليه بالاموال طوال فترة تواجدها لقيامه علي رعاية شقتها وتلبية احتياجاتها.. اضاف المتهم قائلا: اختي عايشة معايا في العقار بس مفهم الناس انها مراتي كنت بستعين بيها عشان تنضف شقة الست الخليجية اللي بترجع كل فترة من الامارات وبتديها فلوس كتير جدا.

عن خطة الجريمة قال المتهم: إنه كان يجلس برفقة شقيقته وصديقه وعرض عليهما ما يدور في ذهنه من سرقة شقة العجوز الثرية لما فيها من مجوهرات تتحلى بها السيدة دائما ومبالغ طائلة تحتفظ بها طوال فترة تواجدها في مصر.. لاقت الفكرة اعجاب الشقيقة والصديق بل شجعاه علي تنفيذها عندما لاحظا استغراقه في التفكير حيث رددت شقيقته قائلة: اخيرا هتلعب معانا ونخلص من الفقر.. لحظات من التفكير وكانت الخطة كاملة حيث اتفقوا على توجه المتهمة الي شقة المجني عليها بحجة تنظيفها كما اعتادت فيما يقوم الاخران بتتبعها والدخول إلي الشقة.

يوم الجريمة نفذت المتهمة جانبها من الخطة عندما طرقت باب الشقة وفتحته لها السيدة الثرية وسمحت لها بالدخول ولكنها خلال ثوان قليلة فوجئت بدخول البواب وشخص اخر غريب وقبل ان تتسائل عن سبب تواجدهما بمنزلها قام الرجلان بتكميم فمها وتقييد يديها وقدميها وضربها أحدهما علي راسها ب "طفاية" زجاجية ما ادي لاصابتها بجرح بالراس ثم أطبق الاخر علي رقبتها ما ادي لاختناقها ومقتلها.

كانت المتهمة متوقفة لمشاهدة الجريمة اثناء تنفيذها وفور انتهاء الاخرين من قتل المجني عليها بدأت رحلة البحث عن الكنز المنشود فجردوا القتيلة من مصوغات ذهبية كانت ترتديها عبارة عن 3 غوايش وخاتمين وسلسلة ذهبية كبيرة الحجم "ماشاء الله" و4 هواتف محمولة.. استغرقت الجريمة قرابة 15 دقيقة.

فريق البحث كشف من خلال معاينة مسرح الجريمة عن وجود كاميرات مراقبة وضعتها المجني عليها داخل شقتها ولكن تم اكتشاف تعطل جهاز DVR  الخاص بتسجيل مقاطع الفيديو فعكف فريق البحث مستعينا بالتقنيات الحديثة التي نجحت في اعادة تشغيل الجهاز والافصاح عما سجله لترصد اخر من دخل الي شقة المجني عليها من الباب "شابين وفتاة" ولكن لم تمتد الكاميرا لداخل الشقة.

تحريات مباحث الجيزة التي تراسها اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية نجحت في تحديد هوية المتهمين.. من خلال فحص المترددين علي المجني عليها واخر مشاهدات لمحيط العقار والشقة تم التوصل الي قيام حارس العقار وآخرين بتنفيذ الجريمة حيث تم رصد دخولهم للعقار في وقت معاصر لتوقيت مقتل المجني عليها طبقا لما حدده الفحص الأولي للطب الشرعي.. قوة أمنية تراسها المقدم اسلام السيد رئيس مباحث الطالبية نجحت من خلال عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وعدة مأموريات على مدار ايام من الكشف عن مخبأ المتهمين بمنطقة الدويقة في شقة أحدهم وتبين قيامهم بإخفاء المسروقات بالمنزل ولم يقوموا ببيعها.

تم اقتياد المتهمين الي النيابة العامة التي وجهت لهم تهمتى القتل العمد والسرقة وقررت حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، فيما تم اصطحابهم وسط حراسة أمنية مشددة الي مسرح الحادث لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.  
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