أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بـ 2550 جنيهًا..واتساب يضيف ميزة غريبة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يبحث دومًا عشاق هواتف آيفون الشهيرة على الإصدارات ذات الحجم الصغير الملائم لليد، معتمدين علي سمعة هاتف آبل الأذكي و الأكثر أناقة فى العالم، ولكن يواجههم أسعار عالية عند الشراء، وبفضل هذا العرض يمكنك إقتناء آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا.
يبدو أن أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ستظل متواجدة لفترة طويلة، الأمر الذي يعني وقتًا أطول لمؤتمرات الفيديو الخاص بالعمل، و حتي مع الأصدقاء.
أطلقت شركة هواوي، حاسبها اللوحي الأحدث MatePad 5،G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب ميزات أخرى متطورة، مقابل سعر 785 دولارا أمريكيا.
أطلقت شركة سامسونج Samsung ، هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip، باللون الأسود والذهبي والبنفسجي في وقت سابق من هذا العام، ثم قدمت نسخة الجيل الخامس 5G ، منه لاحقا باللون الرمادي والبرونزي، وسرعان ما سيتلقى الجهاز ألوان أخرى.
قدمت شركة واتساب WhatsApp، إصدار واتساب ويب WhatsApp Web، منذ فترة طويلة، ليتيح لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر من استخدام الخدمة أثناء استخدام سطح المكتب.
من خلال حدث Time Flies، الذى أقامته آبل خلال الأيام الماضية، عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي أعلنت من خلاله عن أجهزة آيباد والإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة القائمة على الاشتراك.