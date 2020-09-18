أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بـ 2550 جنيهًا..واتساب يضيف ميزة غريبة

من خلال حدث Time Flies، الذى أقامته آبل خلال الأيام الماضية، عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي أعلنت من خلاله عن أجهزة آيباد والإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة القائمة على الاشتراك.







