إنشاء أول مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ..صور

تابع اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية أعمال إنشاء أول مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الخصوص.

وقال رئيس المدينة فى تصريح خاص لـ صدى البلد انه تم عقد اجتماعا مع مدير الإدارة الهندسية ومسئولى التنظيم لمناقشة خطة انشاء المركز التكنولوجى وتم الاطلاع على الخرائط والمستندات ومعاينة المكان على الطبيعة لإزالة اى معوقات أثناء التنفيذ.





واشار الى ان المركز الجديد يستهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل العقبات أمام أهالى مدينة الخصوص فى الحصول على الخدمات المختلفة وتحويل التعامل من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني من خلال استقبال شكوى المواطنين وإدخالها على منظومة الشكاوى الإلكترونية الحكومية وبحثها وإفادة المواطن بموقف الشكوى.





واضاف سعيد ان المركز التكنولوجى يمثل نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.





وتابع انه تم إقامة استراحة لاستقبال المواطنين الراغبين فى سداد قيمة جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء وذلك نظرًا للتزاحم الشديد علي مجلس المدينة وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والعمل علي راحة المواطنين والعاملين بالمجلس.