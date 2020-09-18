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أخبار البلد

اليوم .. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
محمود سعفان وزير
محمود سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تشارك وزارة القوى العاملة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور عبر شبكة الانترنت الذي يعقد اليوم الجمعة ، لتبادل الأفكار والأدلة حول كيفية مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي بفاعلية، مع الالتزام بمزيد من الإجراءات لتحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. 

وسوف تتناول الاحتفالية عرض لعدد من الخبرات حول قضايا تعزيز المساواة في الأجور في مختلف القطاعات بمشاركة من الجهات الفاعلة من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال .

ومن المقرر أن يمثل الأمانة العامة التحالف الدولي للمساواة  في الأجور كل من غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛ وفمزيلي ملامبو نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وأنجيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وقد انضمت مصر إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور في بداية عام 2020 وتتمتع بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة بالتحالف، ويعكس انضمام مصر للتحالف الدولي للأجور حرص الحكومة المصرية على الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030  ، وخاصة الهدف 8.5  والذي ينص على :  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال ، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

يذكر  أن التحالف الدولي للمساواة في الأجور أنشأ بتعاون من  منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2017 كمنتدى عالمي لحشد التزام المجتمع العالمي وضمان عمله نحو الحد من استمرار فجوة الأجور بين الجنسين والتي تقدر بنسبة 23%  على مستوى العالم.


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