برنامج تدريبي لتعليم المرأة السيناوية التصنيع اليدوي

قالت منى جمعة، مديرة مركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة بالعريش شمال سيناء ،انه يجري تنفيذ برنامج تدريبي لتعليم المرأة على التصنيع اليدوي، لتعلم التفصيل والخياطة والتطريز.
وقد بلغ عدد المتدربات في الدفعة الجديدة والملتحقات ضمن مبادرة " ابدأ مشروعك الجديد" 30 متدربة، حيث يتم توفير الآلات والماكينات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والإنتاج.
وأشارت، إلى أن هذه الدورة مجانية بهدف زيادة دخل الأسرة وإقامة مشروعات متنوعة بتمويل من الأسر المنتجة ولإتاحة الفرصة أمام كافة الراغبات للتدريب على التصنيع اليدوي، لإحياء التراث، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين في مختلف المجالات.
وأضافت: أنه بعد انتهاء مدة التدريب تحصل المتدربات على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتُعرَض منتجاتهن خلال الدورة في معرض الأسر المنتجة داخل المركز، ويلي ذلك إتاحة الفرصة أمامهن لإقامة مشروعات خاصة بهن وبيع منتجاتهن في منافذ ومعارض الأسر المنتجة.
كما يمكن لكل متدربة الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد إجراء بحث اجتماعي، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروعات التي ترغب في أقامتها.
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وقد بلغ عدد المتدربات في الدفعة الجديدة والملتحقات ضمن مبادرة " ابدأ مشروعك الجديد" 30 متدربة، حيث يتم توفير الآلات والماكينات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والإنتاج.
وأشارت، إلى أن هذه الدورة مجانية بهدف زيادة دخل الأسرة وإقامة مشروعات متنوعة بتمويل من الأسر المنتجة ولإتاحة الفرصة أمام كافة الراغبات للتدريب على التصنيع اليدوي، لإحياء التراث، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين في مختلف المجالات.
وأضافت: أنه بعد انتهاء مدة التدريب تحصل المتدربات على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتُعرَض منتجاتهن خلال الدورة في معرض الأسر المنتجة داخل المركز، ويلي ذلك إتاحة الفرصة أمامهن لإقامة مشروعات خاصة بهن وبيع منتجاتهن في منافذ ومعارض الأسر المنتجة.
كما يمكن لكل متدربة الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد إجراء بحث اجتماعي، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروعات التي ترغب في أقامتها.
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طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء