AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برنامج تدريبي لتعليم المرأة السيناوية التصنيع اليدوي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
قالت منى جمعة، مديرة مركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة بالعريش شمال سيناء ،انه يجري تنفيذ برنامج تدريبي لتعليم المرأة على التصنيع اليدوي، لتعلم التفصيل والخياطة والتطريز.

وقد بلغ عدد المتدربات في الدفعة الجديدة والملتحقات ضمن مبادرة " ابدأ مشروعك الجديد" 30 متدربة، حيث يتم توفير الآلات والماكينات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والإنتاج.

وأشارت، إلى أن هذه الدورة مجانية بهدف زيادة دخل الأسرة وإقامة مشروعات متنوعة بتمويل من الأسر المنتجة ولإتاحة الفرصة أمام كافة الراغبات للتدريب على التصنيع اليدوي، لإحياء التراث، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين في مختلف المجالات.


وأضافت: أنه بعد انتهاء مدة التدريب تحصل المتدربات على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتُعرَض منتجاتهن خلال الدورة في معرض الأسر المنتجة داخل المركز، ويلي ذلك إتاحة الفرصة أمامهن لإقامة مشروعات خاصة بهن وبيع منتجاتهن في منافذ ومعارض الأسر المنتجة.

كما يمكن لكل متدربة الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد إجراء بحث اجتماعي، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروعات التي ترغب في أقامتها.
 

اقرأ ايضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحياء الحرف التراثية السيناوية بدورات تدريبية وقروض لتشجيع الفتيات بسيناء

ترشيحاتنا

بعد ظهوره مع منى الشاذلي .. الجمهور يبحث عن أحمد العوضي

الري: الفيضان كان مبشرا هذا العام السنة .. فيديو

سنن يوم الجمعة وفضل الصلاة على النبي

إصدار ترخيص للسيارات حتى 2030 سي سي وبدل فاقد أو تالف للرخص.. خدمات جديدة تقدمها الداخلية للمواطنين.. والرسوم تسدد إلكترونيا

الأولى بعد رحيل كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك أمام أسوان والقنوات الناقلة

شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

البنك المركزي: إصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ 10 والـ 20 جنيها .. فيديو

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

لأول مرة..دولة عربية ترصد إصابة كلب بــ كورونا

البيت الأبيض: 5 دول جديدة تدرس إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز

شاهد سيارة تسلا تعرض صاحبها للمحاكمة.. والطيار الآلي كاد يقتله| صور

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام