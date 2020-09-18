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أخبار العالم

ضاحى خلفان: من جمال الإمارات..مر الصيف ولا حسينا به

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب خلفان عبر تويتر:"من جمال الإمارات..مر الصيف ولا حسينا به".

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وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة.
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