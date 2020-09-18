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أخبار العالم

عودة للهجرة غير الشرعية..غرق مركب بالقرب من السواحل الجزائرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
مركب هجرة غير شرعية
مركب هجرة غير شرعية - ارشيفي
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محمود نوفل
تعرض مركب للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يحمل على متنه 15 شخصًا - جزائريون الجنسية - للغرق قبالة سواحل ولاية مستغانم (شمال شرق الجزائر) أسفر عن غرق أربعة من ركابه، حيث تم إنتشال جميع الجثث  وإنقاذ خمسة آخرين بينما يتواصل البحث عن الستّة الباقين.

وافادت صحيفة الجمهورية " اللبنانية " نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ خفر السواحل الجزائرية أنقذ 5 أشخاص بعد أن انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد ثلاثة أميال بحرية" من بلدة ساحلية تبعد 90 كلم شرقي مستغانم.

كما تمكّنت وحدات خفر السواحل الجزائري من انتشال أربع جثث كان أصحابها على متن نفس القارب التقليدي الصنع، حيث لا تزال عمليات البحث متواصلة بعرض البحر عن 6 أشخاص آخرين" كانوا على متن القارب وفق إفادات الناجين.

وكان خفر السواحل الجزائري كان قد اعترض في وقت سابق قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخصًا مرشحًا للهجرة غير الشرعية، على بعد 10 أميال بحرية" من بلدة ساحلية تبعد 15 كلم غربي مستغانم. 
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