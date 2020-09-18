الدوري المصري.. طارق يحيى يبحث عن بداية مثالية مع الزمالك أمام أسوان





ويسعى طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، لتحقيق بداية مثالية له، بقيادة الأبيض لفوز مطمئن على أسوان.





كان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن، الثلاثاء الماضي، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق، خلفا لـ باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده من أجل تدريب التعاون السعودي.





في المقابل يسعى أسوان بقيادة مدربه أحمد كشري لمواصلة انتفاضته في مسابقة الدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.





وحقق أسوان الفوز في آخر مباراتين، على طنطا برباعية نظيفة، وعلى الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ 72 نقطة، بينما يتواجد أسوان، في المركز التاسع بـ 31 نقطة.

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره أسوان، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.