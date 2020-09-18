تضامن القليوبية تختتم الدورة التدريبية للعاملين على منظومة تظلمات تكافل وكرامة

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القليوبية أمس الدورة التدريبية التخصصية للعاملين على منظومة تظلمات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.





وقال مجدى حسن وكيل وزارة التضامن ان الدورة استمرت خلال الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر الجارى بمشاركة ممثلى الإدارة العامة للضمان ومسؤلي التظلمات بالوزارة وأعضاء إدارة الضمان بالمديرية والعاملين على المنظومة بالإدارات والوحدات الأجتماعية بالمراكز والمدن والاحياء.





واشار وكيل الوزارة ان ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وتحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع المديرية.

وأكد حسن على أهمية حسن معاملة الجمهور وسرعة وجودة الأداء فى ضوء ما تم اكتسابه من خبرات ومعارف ومهارات من خلال الدورة مما ينعكس بالايجاب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.





وفى نهاية الدورة تقدم وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بالشكر والتحية لكافة القائمين على الدورة وكافة المشاركين فيها.