الصين تعلق استيراد منتجات مائية من شركة إندونيسية بسبب فيروس كورونا الجديد

قررت سلطات الجمارك الصينية اليوم /الجمعة/ تعليق استيراد منتجات مائية من شركة إندونيسية، بعد أن جاءت نتائج فحص العينات إيجابية لفيروس كورونا الجديد.





وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك -في بيان اليوم- أن هيئات الجمارك في جميع أنحاء البلاد سوف تعلق قبول بيانات الاستيراد للمنتجات المائية المصنعة من قبل شركة "بي تي. بوتري إنداه" الإندونيسية، بعد أن جاءت نتائج اختبار لعينة عبوة خارجية من شحنة من سمك السيف المجمد لها إيجابية لفيروس كورونا الجديد.





وأضافت المصلحة الصينية أن التعليق سيكون ساري المفعول لمدة أسبوع.