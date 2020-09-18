الإف بي آي يحذر من مواجهات مع مجموعات متطرفة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

حذر مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) من احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين مجموعات متطرفة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر القادم.









وبحسب قناة "سكاي نيوز"، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، خلال جلسة أمام الكونجرس، إلى أن جهازه يراقب مجموعات مسلحة اصطدمت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية في بورتلاند في شمال غربي الولايات المتحدة وفي كينوشا قرب منطقة البحيرات العظمى.





وأضاف أمام نواب "بات لدينا وقود إضافي لاشتعال العنف. لدينا مجموعات تتبنى وجهات نظر متعارضة تزيد من خطورة الوضع. لقد رصدنا ذلك في مدن عدة. وهذا أمر يقلقني".





وكان أفراد في مجموعات يمينية متطرفة وناشطون "مناهضون للفاشية" تسللوا بين متظاهرين مطالبين بإصلاح الشرطة وإنهاء العنصرية في الولايات المتحدة، وسقط قتلى جرّاء ذلك.





وأقدم شاب في السابعة عشرة انضم إلى مجموعات مسلحة تدعي الدفاع عن كينوشا في وجه "مثيري الشغب" على قتل متظاهرين اثنين مناهضين للعنصرية نهاية أغسطس.





وفي بورتلاند تبنى شخص "مناهض للفاشية" قتل مؤيد لمجموعة محلية يمينية متطرفة قبل أن ترديه الشرطة عند توقيفه.