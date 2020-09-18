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محافظات

استعدادا للشتاء.. لجنة لحصر بالوعات وتصريف مياه الأمطار بكفر شكر.. صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه تم عقد اجتماع وتشكيل لجنة من ادارة الطرق والادارة الهندسية والغاز ونائبي رئيس المركز والمدينة لحصر البلاعات التي تعمل والمعطله لاتخاذ الازم نحوها استعدادا لفصل الشتاء.

وقال رئيس مدينة ان ذلك يأتى بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والعمل على راحة وخدمة المواطنين ورفع حالة الطوارئ لموسم الامطار والشتاء.

واكد رفعت أن الاجتماع ناقش حصر كافة البلاعات بالطرق والشوارع ورصد التى تعمل والمعطلة أيضا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيلها لخدمة وراحة أهالينا المواطنين وعدم تضررهم من الأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء.

وأوضح رئيس المدينة أنه يوجد تعليمات مشددة بإصلاح وتشغيل البلاعات بجميع الطرق والشوارع لشفط مياه الامطار وعدم تضرر أهالينا المواطنين من غرق الشوارع بفعل الأمطار الغزيرة التي قد تحدث.

كان رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اعلن أنه يجرى حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي من المدينة إلى قرى ومناطق البر الشرقى.
استعدادا للشتاء.. لجنة لحصر بالوعات وتصريف مياه الأمطار بكفر شكر.. صور
استعدادا للشتاء.. لجنة لحصر بالوعات وتصريف مياه الأمطار بكفر شكر.. صور
استعدادا للشتاء.. لجنة لحصر بالوعات وتصريف مياه الأمطار بكفر شكر.. صور
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