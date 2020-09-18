لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٠... تعرف على الكليات المتاحة لشعبة علمى بجامعة حلوان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، وبدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة .
وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار إن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي بالمرحلة الثالثة هى بكليات : الحقوق والآداب والسياحة والفنادق والتربية النوعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية لمن اجتاز الاختبارات .
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ويوضح «صدى البلد» لراغبى الانضمام لجامعة حلوان من الشعبة العلمية بتنسيق ٢٠٢٠ الكليات الشاغرة بالجامعة .
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