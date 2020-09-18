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تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٠... تعرف على الكليات المتاحة لشعبة علمى بجامعة حلوان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، وبدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة .

وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار إن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي بالمرحلة الثالثة هى بكليات : الحقوق والآداب والسياحة والفنادق والتربية النوعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية لمن اجتاز الاختبارات . 

ويوضح «صدى البلد» لراغبى الانضمام لجامعة حلوان من الشعبة العلمية بتنسيق ٢٠٢٠ الكليات الشاغرة بالجامعة . 

خدمة اجتماعية حلوان 
اقتصاد منزلى حلوان  
حقوق  حلوان 
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 
تربية رياضية حلوان 
تربية موسيقية حلوان 
اداب حلوان 
تربية فنية حلوان 

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