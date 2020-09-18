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طريقة عمل سلطة التونة بالأرز

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:02 م
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة بالارز
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اسماء محمد
تحتوى التونة على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة على رأسها أوميجا 3 المسئول عن سلامة المخ والجهاز العصبي

نقدم لكم طريقة عمل سلطة التونة بالارز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة أرز بالتونة
أرز بسمتي 
بسلة 
تونة 
طماطم شيري 
بصل اخضر 
زيتون اخضر  
شرائح فلفل الوان 
بقدونس 
نعناع  للزينة
للصوص
مايونيز عصير ليمون 
ملح وفلفل شطة زيت زيتون 
طريقة تحضير سلطة أرز بالتونة
* يفرم الفلفل الحلو على شكل قطعٍ صغيرة ورفيعة ويفرم أيضًا البصل الأخضر ونضع جميع المكوّنات في وعاء ونضيف لها الطماطم الشيري المقطعة إلى أنصاف.

* يضاف إليها كميّة التونةوالزيتون المقطّع إلى شرائح والبسلة .

* نضيف الأرز المسلوق ونق جميعها سويّةً حتى تتجانس المكونات

* نحضر وعاءً آخر ونضع فيه المكوّنات التي قمنا بتحضيرها للتتبيلة إلى أن تتجانس جميع هذه المكونات مع بعضها البعض، ويمكننا إضافة ملعقتين إلى المزيج إن كانت هذه التتبيلة سميكة القوام.وتقدم
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