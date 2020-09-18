زراعة البحيرة تعين رئيسا جديدا للمحاصيل السكرية

أصدر المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم 364 قرارًا بتكليف المهندس عبد الغنى السيد عمرو، بالدرجة الاولى الفنية الزراعية، بالعمل رئيسا لقسم المحاصيل السكرية بالشئون الزراعية بالمديرية، بعد وصول المهندس سعيد عمرو رئيس قسم المحاصيل السكرية لسن التقاعد المعاش.

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جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 1511 لسنة 2018 القاضى بتكليفنا مديرًا لمديرية الزراعة بالبحيرة وعلى المذكرة المقدمة من المهندس مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية، وموافقتنا ولصالح العمل، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.



يذكر أن المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أصدر القرار رقم 456 بتاريخ، يوم الثلاثاء الماضي ، بنقل المهندس يوسف عوض الشيخ مدير الادارة الزراعية بجناكليس، لتسيير اعمال الادارة الزراعية بحوش عيسى.

وكما تم نقل المهندس حاتم حمدى موسى الشيخ مدير إدارة تعاون حوش عيسى لتسيير اعمال الادارة الزراعية بجناكليس، وتكليف المهندسة لبنى عبد المقصود بلال وكيل الادارة الزراعية بحوش عيسى لتسيير اعمال ادارة التعاون الزراعى بحوش عيسى لحين العرض على السلطة المختصة ، وتكليف المهندس بدرى عبد الحفيظ كامل وكيلا للإدارة بحوش عيسى بجانب عمله رئيس لقسم حماية الاراضى بالإدارة لمدة عام .

جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 1511 لسنة 2018 القاضى بتكليفنا مديرًا لمديرية الزراعة بالبحيرة وعلى المذكرة المقدمة من المهندس مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية، وموافقتنا ولصالح العمل، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.