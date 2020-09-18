محافظ مطروح: نسقنا مع السلطات الليبية لمداهمة وكر اختطاف المصريين

قال اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، إن السلطات المصرية اتخذت خطواتها اللازمة لسرعة واتخاذ اللازم لعودة أبنائنا المصريين العائدين من ليبيا إلى أرض الوطن .





وأوضح " شعيب " خلال لقاء خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الدولة اتخذت الإجراءات التى تضمن سلامة المصريين العائدين من ليبيا إلى أرض الوطن.





وأشار إلى أن لجان المخابرات العامة المصرية نسقت مع السلطات الليبية وتم تحديد الأماكن والعناصر الإجرامية ومداهمة هذا الوكر وتحرير أبنائنا الستة المصريين والقبض على العناصر الإجرامية .

ووجه الشكر للسلطات الليبية لتعاونها مع رجال المخابرات العامة وتحرير المصريين وتأمينهم حتى وصولهم للجيش الليبى والحدود المصرية فى السلوم.