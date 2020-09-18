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أخبار البلد

قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وتتضمن التعديلات ان تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة ايهما أقل على ما يُستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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