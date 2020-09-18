AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خوفا من النفق المظلم.. قيادي ديني عراقي يحذر من استهداف البعثات الدبلوماسية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
مقتدي الصدر
مقتدي الصدر
Advertisements
محمود نوفل
أصدر مقتدي الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق بيانا هاما بشأن الأحداث التي تمر بها العراق من تفجيرات وغيرها من الأحداث التي قد تؤدي بالعراق الي نفق مظلم علي حد قوله.

وقال الصدر في بيان له نشره عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" : لا اجد من المصلحة إدخال العراق في نفق مظلم وفي اتون العنف ولا اجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية.

واضاف الصدر في بيانه قائلا : غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الإحتلال ومنع تدخلاتهم.

وأتم الصدر بيانه قائلا : ومن يفعل ذلك منكم فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق فأتقوا الله واحسنوا.

وكانت الشرطة العراقية كانت قد أعلنت اليوم الجمعة عن إنفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في مدينة النجف العراقية، دون تسجيل اي أصابات في المحافظة التي تبعد 180 كم جنوبي بغداد.

وأوضحت الشرطة العراقية في بيان لها اليوم، أن "عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف.

وأفادت الشرطة العراقية في بيانها ان القنبلة تم وضعها داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع أصابات.

وذكر البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقًا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 3 أشخاص في استهداف رتل لـ التحالف الدولي بالعراق

انفجار عبوة ناسفة في معهد اللغات الأمريكي بالعراق

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

4 أيام وينتهي الصيف.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام الخريف

نائب محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي لدينا يكفي لـ 3 سنوات.. فيديو

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تحقق 4 ملايين ونصف مشاهدة على اليوتيوب

ما هو شهر صفر وأهم الأحداث التي وقعت فيه

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

أحرقوها بالكامل.. جنة كريستيانو رونالدو تقع في قبضة داعش.. صور

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

رئيس الوزراء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر بتكلفة 411.5 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز