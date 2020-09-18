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باحث بالجماعات المتطرفة: الدولة تتبع نموذجا منهجيا للرد على شائعات الإخوان..فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
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محمود محسن
أكد أحمد سلطان الباحث في شئون الجماعات المتطرفة  أن الدولة المصرية تتبع نموذج منهجي للرد على الشائعات لأنها تعلم ان جماعة الإخوان تعتمد على نموذج دعائي أسود اشتقته من إحدى الدول الأوروبية.
وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر فضائية صدى البلد أن  الدولة المصرية تحاول تفكيك هذا النموذج وضرب مصداقية جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق المؤسسات الرسمية والإعلام للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق.

وتابع  الباحث في شئون الجماعات المتطرفة أن الهدف من كل الأكاذيب والشائعات التي تقوم بها تلك الجماعة هي زعزعة الإستقرار الداخلي وضرب حالة التنمية التي نجحت مصر في خلقها خلال السنوات الماضية. 

وأشار سلطان إلى أن الجيش المصري استطاع الحفاظ على الدولة في توقيت شديد الخطورة وبمرحلة حرجة من عمر الوطن، مؤكدا أن جماعة الإخوان تعتمد على نشر الأكاذيب فقط وهو يدل على أنها ماتت إكلينيكيا.
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