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قفزوا في البحر.. تفاصيل إنقاذ خفر السواحل الإيطالي لمهاجرين غير شرعيين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
خفر السواحل
خفر السواحل
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو للحظة انقاذ خفر السواحل الإيطالي لمهاجرين قفزوا بالبحر للوصول إلى إيطاليا.

وتمكن خفر السواحل من انقاذ أكثر من سبعين مهاجرا  قفزوا في البحر، في محاولة للوصول سباحة إلى مدينة باليرمو بعد شعورهم بالإحباط من عدم سماح السلطات لهم بدخول البلاد.

المهاجرون كانوا ضمن 270 مهاجرا على متن سفينة الإنقاذ الإسبانية أوبن آرمز التي تديرها منظمة خيرية وكانت تنتظر الإذن بالرسو في إيطاليا.

يذكر أن منظمة "ميديتيرانيا" الإيطالية غير الحكومية، أعلنت  الأحد الماضى أن السلطات في إيطاليا وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين عالقين على متن ناقلة نفط في البحر المتوسط منذ أكثر من شهر.
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