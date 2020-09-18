محافظ أسيوط يلتقي مدير أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لبحث تشغيل فرع الأكاديمية الجديد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه ، الدكتور عمرو التقى رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والوفد المرافق له لبحث سبل تذليل العقبات وتشغيل فرع الأكاديمية الجديد بإسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط بعد تعطل استمر 15 سنة وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.









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حضر اللقاء الدكتور عادل عبدالرحمن مدير فرع الاكاديمية بأسيوط ووائل عمر مدير الفرع الإداري للأكاديمية.













واستعرض المحافظ - خلال اللقاء – الجهود المبذولة للنهوض بقطاع التعليم والتوسع في المنشآت التعليمية بكافة أنواعها فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الجديدة ضمن خطة التنمية الشاملة مشيدًا بدور أكاديمية السادات التنموي والتعليمي من خلال تنمية الإدارة في جميع المجالات فضلًا عن محاور التدريب والاستشارات والتعليم والبحوث والمعلومات معلنًا تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات لتشغيل فرع الاكاديمية والذي تعطل تشغيله لمدة 15 سنة.











