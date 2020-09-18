محافظ أسيوط يلتقي مدير أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لبحث تشغيل فرع الأكاديمية الجديد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه ، الدكتور عمرو التقى رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والوفد المرافق له لبحث سبل تذليل العقبات وتشغيل فرع الأكاديمية الجديد بإسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط بعد تعطل استمر 15 سنة وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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حضر اللقاء الدكتور عادل عبدالرحمن مدير فرع الاكاديمية بأسيوط ووائل عمر مدير الفرع الإداري للأكاديمية.
واستعرض المحافظ - خلال اللقاء – الجهود المبذولة للنهوض بقطاع التعليم والتوسع في المنشآت التعليمية بكافة أنواعها فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الجديدة ضمن خطة التنمية الشاملة مشيدًا بدور أكاديمية السادات التنموي والتعليمي من خلال تنمية الإدارة في جميع المجالات فضلًا عن محاور التدريب والاستشارات والتعليم والبحوث والمعلومات معلنًا تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات لتشغيل فرع الاكاديمية والذي تعطل تشغيله لمدة 15 سنة.
وأشار رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أن الأكاديمية تتميز بأنها رائدة تعليميًا وتدريبيًا من خلال كلٍ من التطوير الإداري وحوكمة الأعمال وإعداد قادة التغيير في كلٍ من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج مصر وإحداث التنمية الشاملة للمجتمع في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والاستشارات والتدريب ملتزمة بالمعايير الاخلاقية والمهنية ومعايير الجودة الشاملة ومواكبة التغيرات المحلية والدولية وبناء القدرة المؤسسية المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات مؤكدًا على الانتهاء من كافة التجهيزات لتشغيل فرع الأكاديمية الجديد بالمحافظة واتاحة الفرصة للطلاب من أبناء المحافظة وخارجها من الالتحاق بها وتقديم خدمة تعلمية متميزة لهم .