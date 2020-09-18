مظاهرات تجتاح شوارع فرنسا.. تعرف على السبب





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تظاهرة احتجاجية في باريس للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور .





وقد تظاهر المئات بالعاصمة باريس احتجاجا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية.





ودعا المحتجون السلطات إلى تحسين ظروف العمل ورفع الأجور إضافة إلى وقف تقليص العمال في قطاعات مختلفة.





يذكر أن وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 10593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة، ليصبح أعلى معدل إصابات يومي.





كما سجلت الصحة الفرنسية 50 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 31 ألفا و95 وفاة ، وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن الحياة الطبيعية لن تعود في العالم، قبل عام 2022.



