بعد التعادل ضد باختاكور.. ترتيب مجموعة الهلال بـ دوري أبطال آسيا

وواجه الهلال نقصًا عدديًا كبيرًا، بعد ظهور 10 حالات إصابة بكورونا في بعثة الفريق بالدوحة، ليشارك الهلال في المباراة بـ5 بدلاء فقط، مع عدم وجود حارس بديل للحارس عبد الله المعيوف.



