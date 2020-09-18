انخفاض كبير في مبيعات السيارات بأوروبا خلال أغسطس

كشفت بعض التقارير الخاصة بالسيارات عن تراجع المبيعات في أوروبا في شهري يوليو وأغسطس ولكن ليس بنفس المستوى في الأشهر السابقة ، وذلك يشير إلى تعاف بطئ في قطاع السيارات بأوروبا والذي تضرر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا .





أظهرت الإحصاءات أن اتحاد صناعة السيارات الاوروبي أن تسجل السيارات الجديدة انخفض في يوليو الماضي 3.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1281740 سيارة وذلك في الأتحاد الاوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية .





كشفت البيانات انخفاض مبيعات السيارات إلى 17.6 بالمئة في أغسطس آب إلى 884394 سيارة حيث سجلت جميع بلدان المنطقة باستثناء قبرص خسائر مقارنة بالعام السايق





وعلى الجانب الآخر تراجع التسجيل بشدة في ألمانيا ، وفرنسا فيما انخفض على نحو طفيف في إيطاليا ، وجاء ذلك بعد تراجع أكبر في المبيعات بلغ 24.1 % في يونيو ، و56.8 % في مايو





أكدت جمعية مصنعي وتجارة السيارات في بريطانيا أن تسجيل السيارات الجديدة، انخفض الشهر الماضي 6% على أساس سنوي.



