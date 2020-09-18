أخبار السعودية اليوم: المملكة تدعم مشاريع إغاثة دولية لليمن بـ204 ملايين دولار.. تسجيل أقل عدد إصابات يومية بكورونا منذ 5 أشهر.. ووزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي جهود أعمال قمة العشرين

السعودية تسجل أقل عدد إصابات يومية منذ 5 أشهر

أسطول الشحن السعودي جاهز لنقل لقاح كورونا حال توفره

السعودية تدعم مشاريع إغاثة دولية لليمن بـ204 ملايين دولار

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الروسي جهود أعمال قمة العشرين





ضمن المنحة السعودية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020 ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات مع منظمات دولية تتبع للأمم المتحدة لصالح اليمن بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار، يستفيد منها أكثر من 9 ملايين شخص يمني.





جاء ذلك أمس الخميس، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاث اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن، والتي تأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020، ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض عبر الاتصال المرئي مؤخرًا.





وقال المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، بأن السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقعت 3 اتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة، وهي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار (765 مليون ريال)، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات هي منحة السعودية التي أعلنت عنها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020.





وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن الوقت المتوقع لتنفيذ هذه البرامج، قال الدكتور الربيعة، أنه كان هناك قلق من قلة المال لدى هذه المنظمات، ولكن الآن تم توفير المال، حيث «تم تحويل جميع المبالغ ظهر اليوم (أمس الخميس)، وبذلك يكون تنفيذها تحت مسؤولية هذه المنظمات، مؤكدًا بأنه لا عذر لديهم للتأخير» مشيرًا إلى أن المركز لديه آليات رقابة شديدة وسيتابع عن قرب لضمان تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب والسرعة المطلوبة والوصول للمحتاجين الأكثر احتياجًا.





وأضاف المشرف العام على المركز، أن السعودية تأمل أن تقوم منظمات الأمم المتحدة بالعمل الجاد والسريع لتنفيذ هذه الاتفاقيات، سواء في مجال الغذاء للوصول إلى كل فئات ومناطق اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية والغذائية للمحتاجين في اليمن، مضيفًا أنه في مجال الصحة تشمل الاتفاقية دعم أكثر من 25 مستشفى مركزيا وأكثر من 223 منشأة صحية، تدعم بأجهزة ومعدات مستلزمات طبية، موضحًا أنه في هذا العام ومع جائحة «كورونا» جاء التركيز على المستلزمات الخاصة لمكافحة الفيروس، لضمان سلامة الشعب اليمني من تبعات (كوفيد - 19). بالإضافة إلى الاهتمام بسوء التغذية للأطفال ودعم الإصحاح البيئي، ودعم اللاجئين والنازحين اليمنيين بخدمة أكثر من نصف مليون من النازحين في اليمن، من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في الإيواء والغذاء ودعمهم وحمايتهم.





وأشار الدكتور عبد الله الربيعة إلى الدور الريادي الذي وصلت له السعودية بمجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، مفيدًا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة، وأن بلاده تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني.





وشهدت السعودية انخفاضا بارزا في الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، إذ انخفضت الحالات النشطة في البلاد إلى 16 ألفا و538، منها ألف و180 حالة حرجة فقط في منحنى يعد الأكثر انخفاضا منذ 5 أشهر.





ذلك هو الحال مع عدد الحالات المصابة الذي يعد الأقل في الفترة نفسها بـ593 حالة هي عدد الحالات التي رصدتها وزارة الصحة ووصل مجموع عدد الحالات المؤكدة في السعودية منذ بدء الجائحة إلى 328 ألفا و144 حالة. في المقابل تم تسجيل ألف و203 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 307 آلاف و207 حالات.





تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره الروسي سيرغي لافروف.





وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.





وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) إن شحن وتوزيع لقاح «كورونا» لجميع سكان العالم، في حال إنتاجه بما يكفي، سيمثّل أكبر تحد لصناعة النقل الجوي على الإطلاق.









وقال اتحاد «آياتا»، قبل أيام، إن توزيع لقاح فيروس «كورونا» على جميع سكان الأرض سيتطلب الآلاف من الطائرات المزودة بمواصفات خاصة، وإن الوصول إلى 7.8 مليار شخص في العالم سيتطلب جسرًا جويًا يتكون من 8 آلاف طائرة.





على إثر ذلك، قالت شركة الخطوط السعودية للشحن إنها سخّرت طاقاتها التشغيلية منذ بداية جائحة «كورونا» لنقل شحنات الأدوية والمواد الضرورية إلى المملكة في وقت قياسي، بلغت 75 ألف طن منذ شهر مارس (آذار) الماضي وحتى شهر يونيو (حزيران) 2020، وذلك من خلال تسيير أكثر من 1500 رحلة بمختلف طائرات أسطول الشحن الخاص بالشركة منها 500 رحلة باستخدام طائرات الركاب التي تم تشغيلها لأغراض الشحن الجوي دوليًا.





وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية للشحن سيرت رحلاتها إلى أكثر من (170) وجهة عالمية عبر محطاتها الدولية والداخلية من خلال أسطول الشحن بالإضافة إلى استخدامها للسعات المتاحة على متن طائرات ضيوف الخطوط السعودية، كما وفرت حلولًا عملية وفعالة لخدمات استئجار طائرات الشحن التي تصل إلى العديد من المدن العالمية، إذ يضم أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن حاليًا 7 طائرات بوينغ منها 4 طائرات من طراز 777 وثلاث طائرات من طراز 747 - 400F وهي فئة الطائرات الكبيرة للشحن. وحول جاهزية الشركة لنقل اللقاح المنتظر حال توفره، مؤكدًا أن الشركة السعودية للخدمات اللوجيستية «سال» لديها مستودعات مخصصة لتخزين الأدوية في مطارات المملكة الرئيسية (جدة، الرياض، الدمام).