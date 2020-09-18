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حوادث

قدرت ثرواتهم بـ٣٥ مليون جنيه.. ضبط 4 تجار مخدرات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:28 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والقاهرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية".. وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35 مليون جنيه) تقريبًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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