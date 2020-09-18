سيارة المستقبل من كانيون الألمانية بسعر 5 آلاف يورو





كشفت الشركة الالمانية الرائدة في صناعة السيارات " كانيون " عن احدث طراز سيارة أختباري من مصانعها ، والذي سيعرف باسم Future Mobility Concept، والذي جاء ليعبر عن خطط الشركة المستقبلية في صناعة السيارات.









وجاء هذا التصميم صغير الحجم بشكل ملحوظ وجاءت إطلالة السيارة بأربعة إطارات ، ولككن بطول هيكل يصل إلى 230 سم فقط ، وعرض يضل إلى 83 سم وارتفاع يصل إلى 110 سم





اما وزن السيارة فهو خفيف جدا حيث يزن هيكل السيارة 95 كيلو جرام فقط ، وسق بانورامي قابل للفتح والغلق ويمكن التحكم فيه من خلال اثنين من عص التحكم .





تحتوي السيارة على محرك كهربائي بالكامل على المحور الخلفي للسيارة ، بقوة تصل إلى 1000 وات ، مع بطارية صنعت خصيصا من الليثيوم أيون المتطور ، ولكن بسعة تصل إلى 2000 كيلو وات في الساعة ، وتأتي السيارة المستقبلية بشاحن منزلي سريع .





سعر السيارة سيترواح ما بين 5000 إلى 7000 يورو ، وسيتم طرحها مع نهاية عام 2025



