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سيارات

سيارة المستقبل من كانيون الألمانية بسعر 5 آلاف يورو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:01 م
كانيون
كانيون
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أماني نوار

كشفت الشركة الالمانية الرائدة في صناعة السيارات " كانيون " عن احدث طراز سيارة أختباري  من مصانعها ، والذي سيعرف باسم  Future Mobility Concept، والذي جاء ليعبر عن خطط الشركة المستقبلية في صناعة السيارات.


وجاء هذا التصميم صغير الحجم بشكل ملحوظ وجاءت إطلالة السيارة بأربعة إطارات ، ولككن بطول هيكل يصل إلى 230 سم فقط ، وعرض يضل إلى 83 سم وارتفاع يصل إلى 110 سم 

اما وزن السيارة فهو خفيف جدا حيث يزن هيكل السيارة 95 كيلو جرام فقط ، وسق بانورامي قابل للفتح والغلق ويمكن التحكم فيه من خلال اثنين من عص التحكم .

تحتوي السيارة على محرك كهربائي بالكامل على المحور الخلفي للسيارة ، بقوة تصل إلى 1000 وات ، مع بطارية صنعت خصيصا من الليثيوم أيون المتطور ، ولكن بسعة تصل إلى 2000 كيلو وات في الساعة ، وتأتي السيارة المستقبلية  بشاحن منزلي سريع .

سعر السيارة سيترواح ما بين 5000 إلى 7000 يورو ، وسيتم  طرحها مع نهاية عام 2025

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