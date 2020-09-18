الكرملين: بوتين يرسل خطابا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيسجل خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وسيتم إرسال نص الخطاب إلى المنظمة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "اليوم سيتم تسجيل كلمة بوتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.





وأضاف: "الرئيس دائمًا يعمل على صياغة خطابه بنفسه.. ويقوم بالتعديلات اللازمة من وجهة نظره حتى اللحظة الأخيرة".





وتابع: "بعد الانتهاء من صياغة كلمة الرئيس سيتم إرسال الخطاب إلى المنظمين في نيويورك".





وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق من اليوم عدم مشاركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أكبر مناسبة دولية في العالم خشية من الإصابة بفيروس كورونا.





ومن المقرر أن تبدأ جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر الجاري وحتى 29 من نفس الشهر.



