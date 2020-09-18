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برلمان

فرج عامر يعتذر عن الترشح لانتخابات مجلس النواب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:21 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
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أحمد أيمن
اعتذر النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن الترشح لعضوية مجلس النواب القادم 2021، مرجعا السبب إلى عدم استطاعته مواصلة العمل النيابي.

وقال عامر في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "لقد أديت واجبي نحو بلدي وعملت ١٨ قانون وترأست لجنة الشباب والرياضة ولجنة الصناعة بنجاح واداء راقي كان مثار تقدير واجماع الجميع".

واختتم: "أشعر انني جندي اخدم وطني في اي موقع برجولة وشرف وأمانة".

وبدأ العد التنازلي لانتخابات مجلس النواب الجديد، بعد فتح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، باب الترشح لانتخابات المجلس الجديد منذ أمس الخميس 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة 14 ديسمبر 2020، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وجولات الإعادة الخاصة بهم.

وتجرى الانتخابات على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، وفقا لتعديلات قانون مجلس النواب التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافق عليها البرلمان، منتصف يونيو الماضي.

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