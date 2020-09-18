تزييف الحقائق.. عادل العمدة: أكاذيب جماعة الإخوان تدعو إلى التدمير وليس التغيير.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة ، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية ، إن جماعة الاخوان الارهابية ، تعمل على تزييف الحقائق ، موضحا أن حتى أكاذيبهم تدعو للتدمير وليس التغيير .





وأكد عادل العمدة ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أن جماعة الاخوان المسلمين يحاولون إعتلاء المشهد ، من خلال اكاذيبهم وتدليسهم على الدولة المصرية .





وأشار إلى أن مايخفيه جماعة الاخوان الارهابية لمصر ، هو التدمير ، موضحا أن الشعب المصري يمر حاليا بمعركة وعي ، كما أكد مرارا الرئيس السيسي ، من خلال مؤتمراته .





ولفت "العمدة" ، إلى أن المواطن المصري ، يجب أن يعي الفتن التي تمر بها الدولة المصرية ، مشيرا إلى أنه مع أية إنجاز جديد ، يسعون لإيجاد أية ثغرة ، لتشويه المشهد الجيد .





وأضاف، أن إعلام الاخوان ، يسعى لتشويه الحقائق ، على الرغم من بلوغ الدولة المصرية ، لتقدم كبير في البنيان والبنية التحتية ، وليست مجرد أرقام أو صور ، بل هي إنجازات على أرض الواقع.



