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تزييف الحقائق.. عادل العمدة: أكاذيب جماعة الإخوان تدعو إلى التدمير وليس التغيير.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:15 م
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
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نورهان رأفت
قال اللواء عادل العمدة ، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية ، إن جماعة الاخوان الارهابية ، تعمل على تزييف الحقائق ، موضحا أن حتى أكاذيبهم تدعو للتدمير وليس التغيير .

وأكد عادل العمدة ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أن جماعة الاخوان المسلمين يحاولون إعتلاء المشهد ، من خلال اكاذيبهم وتدليسهم على الدولة المصرية .

وأشار  إلى أن مايخفيه جماعة الاخوان الارهابية لمصر ، هو التدمير ، موضحا أن الشعب المصري يمر حاليا بمعركة وعي ، كما أكد مرارا الرئيس السيسي ، من خلال مؤتمراته .

ولفت "العمدة" ، إلى أن المواطن المصري ، يجب أن يعي الفتن التي تمر بها الدولة المصرية ، مشيرا إلى أنه مع أية إنجاز جديد ، يسعون لإيجاد أية ثغرة ، لتشويه المشهد الجيد .

وأضاف، أن إعلام الاخوان ، يسعى لتشويه الحقائق ، على الرغم من بلوغ الدولة المصرية ، لتقدم كبير في البنيان والبنية التحتية ، وليست مجرد أرقام أو صور ، بل هي إنجازات على أرض الواقع.

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