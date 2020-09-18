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سكان حى الأسمرات أكثر وعيا مع المجلس القومى للمرأة.. قوافل طبية وشهادات أمان للسيدات.. أنشطة ثقافية وترفيهية.. وندوات لتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية بالمجان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:12 م
حى الأسمرات
حى الأسمرات
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أمل مجدى
إنجازات القومى للمرأة فى حى الأسمرات:
تنظيم العديد من القوافل الطبية والندوات والتوعية الطبية.
تجهيز حجرة لطبيب داخل مدرسة تحيا مصر2 ومدها بالأجهزة والادوات الصحية اللازمة
المجلس قام بشراء عدد 3000 شهادة امان للسيدات بحى الأسمرات 

في إطار قيام الدولة المصرية بتنمية وتطوير المناطق العشوائية ، قام صندوق تحيا مصر بإنشاء مشروع سكني متكامل الخدمات يهدف إلى نقل قاطني بعض المناطق العشوائية إلى حي الاسمرات بمنطقة المقطم في محاولة من الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد وتوفير مناخ ومشاريع جيدة تعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة . 

بدأ مشروع الأسمرات في مايو 2016 وحرصًا من المجلس القومي للمرأة في المشاركة في تطوير وتنمية هذا الحي فقد قام بدراسة احتياجات سكان الحي،  ثم قام بتجهيز خطة عمل متكاملة لخدمة أهالي الحي وتقديم مجموعات من الأنشطة الخدمية في كافة المجالات الاجتماعية /الصحية /التعليمية /الرياضية / الثقافية / من أجل تغيير السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية .

أولا : المجال الصحي 
قام المجلس بتبنى حملة سيادة رئيس الجمهورية حملة فيرس سى  ومليون صحة وتنظيم العديد من القوافل الطبية  والندوات والتوعية الطبية التي استفاد منها 5100 أسرة ( سيدات / أطفال / رجال) 

مع  إعداد مجموعة من المستلزمات الطبية وتسليمها إلى المركز الطبي بالحي، وسداد مصروفات التأمين الصحي لطلاب مدرسة تحيا مصر2 . 

تجهيز حجرة لطبيب داخل مدرسة تحيا مصر2 ومدها بالأجهزة والادوات الصحية اللازمة تجهيز غرفة لتنظيم الاسرة  داخل المركز الطبي

ثانيا : النشاط الاجتماعي أستفاد منه 33190  فرد :

تبنى المجلس حملة سيادة الرئيس التامين على العمالة اليومية قام المجلس بشراء عدد  3000شهادة امان للسيدات بحى الأسمرات 

وفى إطار مشروع بطاقتك حقوقك  ، أصدر المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية  عدد 17000 بطاقة رقم قومي 

وتم تنفيذ حملات  طرق الابواب بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية و كيفية مجابهة الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الاستهلاك ‘ لأنى رجل. 

كما قام المجلس بتنظيم العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل  والعروض المسرحية، وتوزيع 650 بطانية استفاد منها 650 أسرة من سكان الحي  وتوزيع عدد 500 كرتونة  مواد تموينية بمناسبة عيد الاضحى، وتوزيع 1000 كيلو من لحوم الاضحية .

ثانيا: النشاط التعليمي استفاد منه عدد 2000 مابين معلمات/ معلمين/ طلبة 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تم انشاء فصل للتعليم المزدوج  ومركز تدريب لقسم الملابس الجاهزة تنمية مستدامة استفاد منه 50 طالب وطالبة للحاصلين على الشهادة الاعدادية  للعام الدراسي 2018/2019  
العام الدراسى 2019 /2020  عدد 50 طالب وطالبة

العام الدراسي 2020/2021  50 طالب وطالبة 

وتجهيز المعمل الوثائقي بمدرسة تحيا مصر بعدد خمس اجهزة كمبيوتر ،انشاء مكتب بالمدرسة  مزودة بمجموعة من الكتب و قصص الأطفال، وانشاء حجرة موسيقى مزودة بالآلات الموسيقية،وبرنامج القرائية، واعداد معسكر صيفي عنوان تعلم باللعب، ورحلة الى كدزانيا ورحلة الى كلية الفنون  وورش عمل للموهوبات فى مجال الرسم بمقر الكلية لتعليمهن اصول الرسم والتلوين لصقل موهبتهن واكتشاف الموهوبات وتشجير المدارس.

ثالثا : النشاط الرياضي والثقافي  استفاد منه عدد 3737 ما بين اطفال وشباب وأسرهم

 اعداد عدد من المعسكرات ( انا وماما – انا وبابا – انا وعائلتي – هكتشفنى) تستهدف المعسكرات الى  تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال

نشاط ثقافي ترفيهي باسم "انا غالى"

تنظيم  معسكر رياضي يهدف الى توعية البنت والولد من واجبات وحقوق، ونبذ العنف  واهمية النظافة

تنظيم معسكر رياضي ثقافي توعوي  تحت عنوان تنمية مهارات القيادة

تنظيم ماراثون رياضي للسيدات  شارك فيه الأطفال والشباب هدف إلى التوعية بأهمية دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية المساواة وعدم التمييز واحترام الآخر ورفع شعار " البنت والولد قيمة واحدة  يوم رياضى هدف الى التوعية بأهمية الصدق والامانة " والعديد من الندوات الثقافية 

 
رابعا : النشاط القانونى استفاد منه 5000 سيدة

تنظيم ندوة  قانونية بهدف توعية السيدات قانونيًا وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية المجانية وإحالة السيدات الفقيرات لمحامين مكتب شكاوى المراة بالمجلس  لرفع دعاوي قضائية لهن بالمجان، وتوعية سيدات اهالى الاسمرات  بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

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