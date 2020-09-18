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أخبار العالم

ماكرون يبحث مع عون مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:35 م
ماكرون وعون
ماكرون وعون
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شيماء مصطفى
تلقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، اتصالًا من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، لبحث مسار تشكيل الحكومة اللبنانية.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، تناول الجانبان، الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت الأربعاء الماضي، عن أسف باريس لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس إيمانويل ماكرون.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان.

وحتى الآن يواصل الرئيس اللبناني ميشال عون، مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية للبحث بملف تشكيل الحكومة، وذلك بعد لقاء الرئيس المكلف بالتشكيل مصطفى أديب.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفيبى أد، أمس الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على التريث والانتظار؛ لمنح فرصة أكبر للحوار لتشكيل الحكومة، فيما تمسك "حزب الله" و"حركة أمل" بحقيبة المالية، ما اعتبر إصرارًا متعمدًا على عرقلة تشكيل الحكومة.
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