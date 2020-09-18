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جامعة حلوان فى أسبوع ...طلاب فنون تطبيقية يستخدمون التريكو فى المجال الطبى ..واجتماع للجنة قطاع الحاسبات بالجامعة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:35 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
  • استخدام أقمشة التريكو التقنية في المجال الطبي.. مشروع تخرج بكلية الفنون التطبيقية بحلوان
  • فيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
  • استقبلهم أسامة إمام .. لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات في رحاب جامعة حلوان

انعقدت  لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات في رحاب جامعة حلوان برئاسة ا د .جمال درويش رئيس المجلس وحضور أ.د يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأ.د إبراهيم معوض أمين المجلس وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

 

و استقبل اللجنة أ.د أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء الكلية وتمت مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية، ومنها إسناد تنظيم الأولمبياد الخامس لكلية الحاسبات جامعة حلوان وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة ١.٣٠ وتحدد له موعد الانعقاد المقبل فى فبراير ٢٠٢١.

 

 

و  فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ جامعة حلوان، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح "مجمع الفنون والثقافة بالجامعة" ، عبر الفيديو كونفرانس ، وذلك ضمن عدة افتتاحات لمشاريع قومية بالدولة، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وقد قام بازاحة الستار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برفع الستار عن المجمع الذي يشرف عليه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

 

 

هذا ويضم مشروع "مجمع الفنون والثقافة" مبنى العروض الفنية ويشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسرح في مصر ب١٤٠٤ مقعد (٩٨٠ مقعد بالصالة الرئيسية و ٤٢٤ مقعد بالبلكون) كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة ٦٠٠ متر مربع.

 

 

 

 كما يحوي المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وعددها ٦ قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية و التى تم إعدادها على أعلى مستوى تقني ، بالإضافة إلى قاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل، كما يشمل المشروع مبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر ولأول مرة متحف تاريخي لجامعة حلوان.

 

 و قد أنشأ مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ليكون منارة للفكر و الإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة، ويهدف هذا المجمع الكبير إلى خلق بيئة ثقافية فنية علمية اجتماعية تساعد على اكتشاف المواهب ورعايتها وتقديمها للمجتمع.

 

كما يهدف لربط النشاط العلمي والفني والثقافي بالجامعات والهيئات المصرية والدولية، وتعميق الانتماء وحب الوطن بدعم الشباب فكريًا وثقافيًا.

 

 

اعتمد مشروع بكالوريوس جديد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بشأن تطبيق استخدام أقمشة التريكو التقنية في المجال الطبي للنهوض بالصناعة المصرية وتأهيلها للمنافسة الخارجية وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها، وتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

 

وقدمت مشروع التخرج الطالبة ميرنا هاني سعيد، حيث تعد المنسوجات الطبية هي المنسوجات التي تستخدم في الرعاية واسعة النطاق وعلاج المرضى في المؤسسات الطبية، وهو مجال جديد يمزج بين تكنولوجيا المنسوجات والعلوم الطبية.

 

 

وتريكو اللحمة يستخدم بشكل كبير في الضمادات الطبية لمرونته العالية و قدرته على الالتصاق، وتميزه بالطبقات ذات القدرة على الامتصاص التي تتحكم في انتقال الحرارة والرطوبة بالإضافة للتهوية الجيدة والنفاذية العالية للهواء و القدرة جيدة على التحكم في توزيع الضغط .

 

 

ويمكن صنع قماش متعدد المحاور يتكون من عدة طبقات من قماش التريكو يمكن استخدامه في جبيرة العظام مثل جبيرة القدم، ويمكن أن تكون خيوط اللحمة والسداء من الألياف الزجاجية أو غيرها من الألياف عالية الأداء.

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