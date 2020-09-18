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محافظات

نائب السويس يلتقي وزير القوى العاملة لإنهاء مشكلة البحارة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

ناقش النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس مع الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة أمس بمقر الوزارة مشاكل البحارة وشركة الأنود وبعض مشاكل عمال السويس فى عدد من المواقع الهامة بالمحافظة.

 

كما تضمن النقاش أوضاع مراكز التدريب لشباب السويس ولأهمية الاستفادة من المراكز الذي يصل عددها اكثر من 15 مركزًا متفرقين على جهات متعددة للاستفادة منها لصالح الشباب ومتطلبات سوق العمل .

 

كذلك النظر فى حل مشكلة نقابة البحارة بالسويس فضلا عن المشاكل المالية الخاصة بصندوق الطوارئ بشركة المصرية الأنود للبلوكات الكربونية بالسخنة .

 

قدم النائب ورقة حول مراكز التدريب والبحارة والشركة المصرية المصرية للأنود وقد وعد الوزير بحل المشاكل وذلك فى لقاء فى مكتبه بوزارة القوي العاملة .

 

كما طمأن الوزير وفد نقابة البحارة بالسويس اثناء اللقاء باتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء كافة مشاكلهم وحلها فى أسرع وقت .. من جانبه وجه النائب عبد الحميد كمال الشكر للوزير محمد سعفان على سرعة استجابته لحل المشاكل التى يتم عرضها عليها وإيجاد حلول جذرية لها .

 

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