طبيب نفسي يوضح .. دوافع الرجل للزوجة الثانية.. فيديو

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن المشكلات الزوجية تبدأ من انشغال الزوجة بـ عملها و عندما تأتى البيت تهتم بالأولاد.





وأضاف خلال حواره على قناة دي إم سى، أن الرجل يريد أن تكون زوجته متفرغة له، وأيضًا مهتمة بـ أولادها.





ولفت إلى أن الزوج هدفه الأول والأساسي المتعة ، موضحًا ان الرجال تذهب لـ الزوجة الثانية " روقة" وذلك للاحساس بالدلع.





واشار إلى أن السيدات هى الأخري تلجأ لقص ريش الرجل عن طريق الحصول على أمواله بشكل مستمر.





وأوضح أن هناك رجال لا تنظر لـ مرأة سوي زوجته، ولكن الرجل بطبعه " طقص" و التحاليل النفسية التحليل تؤكد أن الرجل صياد، ويتعامل مع المرأة انه صيد.



