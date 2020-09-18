باحث: انشقاق طولي وعرضي يضرب جماعة الإخوان.. فيديو

أكد منير أديب ، الباحث في شئون الجماعات الارهابية ، أن جماعة الإخوان الإرهابية ، تشهد انشقاق طولي وعرضي، سيؤدي لتحلل التنظيم ، موضحا أن المقصود بالتنظيم ليس الاخوان فقط، بل كل من يقودهم إبراهيم منير، فيما وصفهم بـ "أمراء الدم" .





وأضاف منير أديب ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أنه وفقا للأبحاث ، فإن كل الإخفاقات التي وقعت بها ، جماعة الإخوان ، كان سببها إبراهيم منير ، كما أتهموه بالفساد المالي والاخلاق .





وأشار منير أديب ، إلى أن المواجهة الامنية لهم ، أدت لنتائج مثمرة ، وجعلت الجماعة ، بلا قيادة حقيقة ، خاصة وبعد القبض على الإخواني الهارب محمود عزت.





وأوضح "أديب" ، أنه على الرغم من أن تنظيم الاخوان كبير ويمتد لأكثر من 100 دولة ، إلى أنه تنظيم متململ وضعيف ، على حد وصفه ، وغير قادر على تحريك الجمود التابعة للتنظيم .



