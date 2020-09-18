د. أحمد مُصطفي يكتُب: مجلس قومي للمرأة بدرجة امتياز

عشرون عاما قد مضت على إنشاء المجلس القومى للمرأة، والذى أعطى وأعاد للمرأة المصرية مكانتها التى تستحقها بصفتها أحد أهم مكونات المُجتمع والتي لا يستقيم المُجتمع ولا تكتمل الحياة بدونِها.

والجدير بالذكر فالمجلس القومى للمرأة هو مجلس قومى حكومى تم إنشاؤه بقرار من السيد / رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، ويتبع المجلس لرئيس الجمهورية مُباشرتًا ، ويتكون من عدد 30 عضوا من بين الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شؤون المرأة والنشاط الاجتماعى ، وتكون مدة العضوية 3 سنوات به قابلة للتجديد.





وقد تم تخصيص أنشطة المركز لخدمة المرأة المصرية في جميع أنحاء الوطن ،والتي تنوعت ما بين المؤتمرات ، والمنتديات ، والندوات ، وورش عمل ومبادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تنمية لمهارات وقُدرات المرأة المصرية في كافة المجالات والتخصُصات ، وكذلك إطلاق حملات مثل حملة التاء المربوطة، وتنظيم عدد من الفعاليات بالقرى والمحافظات.





كما كان للمجلس دور اجتماعى هام، تمثل فى المشاركة فى حملة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ . كما نظم المجلس دورتين تدريبيتين لعضوات وأعضاء فرع المجلس بمحافظة الفيوم وعدد 150 رائدة ريفية ومنسقات لمحو الأمية ومجموعة من الشابات المتطوعات من محافظة الفيوم وذلك على رسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل.





وكان من ضمن المبادرات أيضا، مبادرة "ادها وادود" والتى تضمنت تنفيذ عدد 4 ورش تدريبية مختلفة فى السجاد والكليم بأوسيم، وورشة النحاس ووحدات الإضاءة بالقاهرة، وورشة خرز النول، وورشة للتدريب على الخوص والعرجون بأسوان.





ووفر المجلس خلال هذه الورش الخامات اللازمة للمتدربات لبدء التدريب، كما تم الاستعانة بمدربين على مستوى عالى من الخبرة فى هذه المجالات لتدريب السيدات وتعريفهن بسيدات أعمال لاستدامة الخبرة والاستفادة من هذا التدريب والتأهيل فى خلق فرصة عمل لهن.





ومن بين المبادرات التى نفذها المجلس أيضا مبادرة "المشغل" والتى بدأت بمشروع تم تنفيذه فى محافظة الجيزة بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين لتدريب السيدات المصريات والوافدات من جنسيات مختلفة (سوريات – سودانيات – اريتريات) على حرفة الخياطة.





وقد بدأ هذا المشروع عام2014 ، وتحقيقا للاستمرارية فى النجاح تم تزويد المشغل بفرع المجلس بالجيزة بالخامات والمعدات الواجب استكمالها، كما تم العمل على تجهيز مشغلين آخرين بمحافظتى المنيا والغربية يضم كافة المستلزمات والمعدات والمكن ليتم البدء فى خط إنتاج يُمكن من خلالُه تشغيل السيدات وزيادة دخلهن ، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية فى المحافظات الثلاثة خلال الفترة القادمة.





ولم تقتصر جهود المجلس على دعم المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فقط، بل شمل أيضا التوعية الثقافية، ومن هذا المنطلق قام المجلس القومى للمرأة بعديد من الأنشطة فى مجال مناهضة التحرش الجنسى بالنساء والفتيات على مستوى المحافظات ضمن استراتيجيه وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتنوعت ما بين دراسات وأبحاث ولقاءات مع المسؤولين، وأخيرا وضع مقترح لقانون بالدولة والمجتمع المدنى لمكافحة العنف ضد المرأة ، وكانت أبرز قرارات المجلس فى هذا الصدد كالتالى:





1.إنشاء مكاتب تلقى شكاوى المرأة بالمحافظات.





2. تنفيذ مشروع مكافحة العنف ضد المرأة.





3. تعديل قانون العقوبات.





والجدير بالذكر أن من أشرف علي تحقيق كافة تلك الإنجازات العظيمة هي (الدكتوره مايا مرسي) رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والتي تستحق أكثر من ذلك عن جدارة وإستحقاق ، فهي عالمة سياسية مصرية متخصصة في السياسة العامة ، وهي أصغر سيدة تتولى هذا المنصب سنا ، و قبل انتخابها لقيادة المجلس القومي للمرأة، عملت مرسي كرئيسة إقليمية لقسم النوع الاجتماعي بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك ، والمركز الإقليمي في عمان قبل أن تتولي منصب المدير القُطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، وقد وُصفت بأنها "واحدة من أفضل خبراء السياسة العامة حول النوع الاجتماعي في مصر، وربما حتى في كل العالم العربي.





وقد حصلت مايا مرسي على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل عام 1997، وحاصلة على ماجستير في الإدارة العامة من سياتل في عام 1998 ، وفي عام 2008 حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة .





وعملت مرسي كمسؤول عن مشروع في مصر في منهاج عمل ومراقبة التنمية البشرية المستدامة (1995-1998)، وكمساعد أكاديمي لجامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (1997-1998) ، وكانت أيضًا مستشارة لمشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم المصرية (1998-1999) ، ومنسق لمشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (1999-2000) ، ومدير البرنامج القُطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2000-2013) ، وفي الفترة من (2014 - 2015) ، وعملت كقائدة إقليمية للمساواة بين الجنسين تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية.





و لمرسي العديد من المؤلفات والدراسات عن مختلف قضايا النهوض بالمرأة في مصر والمنطقة العربية، شملت قضايا مثل الأمن الإنسانى للمرأة العربية، وأسس وضع الموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج النوع الاجتماعي في النشاط الزراعي في مصر، وأسس التخطيط الحضري المراعي للنوع الاجتماعي، وسبل القضاء على التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة العربية وذلك تنفيذًا لالتزامات الدول العربية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك سبل تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة والأمن والسلام في السياق العربي ، ولها أكثر من 25 بحثا مقدمًا في مؤتمرات ومنشورة في دوريات علمية.





ونتطلع خلال الفترة القادمة للمزيد من النجاحات والإنجازات لهذا المجلس الموقر ، والذي ترأُسُه سيدة فاضله وعظيمة وذلك من خلال وضع خُطه طموحه في مجال التدريب والتأهيل من خلال التوسُع في عقد البرامج التدريبية والتأهيلية للمرأة المصرية في جميع المُحافظات ولجميع المجالات والتخصُصات بالإشتراك مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وغيرهم من الجهات المسئولة ،ومن الجهات التي يُمكن الإستعانة بها من القطاعين العام والخاص ، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم والوصول بهم إلي أعلي المُستويات ولأعلى مُعدلات الأداء بما يخدُم مصلحة الوطن العُليا (فبالعلم تحيا الأُمم) وذلك بواسطة نُخبة من الخُبراء والمُتخصصين ، وكذلك التوسع في عقد البرامج والندوات التعريفية والتثقيفية للمرأه المصرية من خلال القنوات والمنابر الإعلامية أو من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات بجميع المُحافظات ، وذلك بغرض التعريف والتوعية بما يتم علي أرض الوطن من إنجازات وما يُحاط ضد الوطن من مكائد وتهديدات ... وللحديث بقية عن بعض المُقترحات .