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بعد انطلاق العمل بالجامعات الأهلية الجديدة.. أساتذة جامعيون: تحسن العملية التعليمية.. تلغي فكرة السفر للدراسة بالخارج.. وتوفر خريجين مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:00 م
الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية
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قسم التعليم
الجامعات الأهلية:
عميد ألسن عين شمس: مشروع متطور لتحسين العملية التعليمية 
وكيل أداب عين شمس: شهادة الجامعات الأهلية معتمدة مثل الأجنبية 
عميد زراعة عين شمس: الجامعات الأهلية ستلغي فكرة السفر للخارج


تستعد الجامعات الأهلية لاستقبال طلاب تنسيق 2020  بالعام الدراسي الجديد 2020 ، و يعد الهدف الأساسي من تلك الجامعات أن يكون هناك شهادات مزدوجة تشارك الخبرات والمعلومات مع جامعات عالمية وعمل توسعات للجامعات الحكومية الكبرى في مناطق أخرى على مساحات كبيرة من الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لتحسين العملية التعلمية بمصر وفيما يلي سنعرض أراء عمداء جامعة عين شمس عن الجامعات الأهلية وكيفية دعمهم لها. 

وأكدت الدكتورة حنان كامل وكيل آداب عين شمس  في تصريحات خاصه لــ صدي البلد ان ارتفاع المصروفات يهدف لتقديم خدمة عالية الجودة وذلك لتوفير كوادر آجنبيه ومصرية ومعدات لمواكبه الخطة التعليمية مشيرة إلي منافسة الجامعات الأهلية للجامعات الخاصة من حيث جودة التعليم.



واضافت أن شهادة التعليم بالجامعات الاهليه معتمدة كالجامعات الاجنبيه، مما يجعل  الطلاب لا يلجأون للسفر للخارج وتفضيل جامعاتنا. 


واوضحت أن بناء الجامعات الاهليه يعمل علي زياده الاقتصاد المصري وذلك عن طريق العمله الصعبه التي تحصل عليها الدولة من قبلها وتعمير مناطق خاليه من السكان كالعلمين والساحل الشمالي. 

و اضاف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن كل دولة تتبع نظام معين يطابق أنظمتها حيث إنشاء الجامعات الأهلية هو حلقة وصل بين الجامعات الخاصة باهظة التكلفة والجامعات الحكومية منخفضة التكلفة.

وأوضح "جلال" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن إنشاء الجامعات الأهلية في مناطق ضئيلة السكن كالعلمين وسلمان هو من أفضل اختيارات الدولة وهي ضمن خطة الإنشاء والتعمير حيث بناء جامعات في تلك مناطق يؤدي إلى إحياء حياة شعبية وسكنية في 

 مناطق تعتبر صحراوية مشيرا إلي الزيادة في الاقتصاد المصري من داخل تلك الجامعات.


وأشار "جلال" إلي أن التعليم داخل تلك الجامعات مميز من حيث المناهج التعليمية والإمكانيات التكنولوجية المستخدمة وتؤامة المعلمين الأجانب والمصريين مؤكدا أن الشهادات مُعتمدة ولكن لا يمكننا اعتبارها كشهادات الجامعات الأجنبية.

وأكمل "جلال" أن تلك الجامعات ستلغي لجوء الطلاب الدائم للسفر لاستكمال الدراسة بالخارج للحصول علي مناهج دراسية مختلفة حيث أضافت خطة الدراسة مناهج الدراسة بالجامعات الخارجية.


قالت الدكتورة سلوي رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن الجامعات الأهلية مشروع لتحسين العملية التعليمية بمصر، بعيدًا عن استغلال الجامعات الخاصة ، مؤكدة على أهمية دعم الجامعات الحكومية  لتلك الجامعات لتأسيس بنية تحتية جيدة من أعضاء هيئة التدريس المصرية بما لا يتعارض مع أهداف الجامعات الحكومية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن وزارة التعليم العالي تقديم ترشيحات للكوادر التعليمية من جميع الجامعات الحكومية للاتجاه بالعمل داخل الجامعات الاهلية، مشيرا إلى أهمية اختيار الموقع الجغرافي لتلك الجامعات من حيث العائد الاقتصادي والاستثمارات التي ستقدم لمصر من خلالها في الفترة المقبلة. 

وذكرت "رشاد" أن مصاريف الجامعات الاهلية تعتبر وسطية مقارنة بالجامعات الخاصة والجامعات الدولية وذلك لما يقدم لخدمات تعليمية وتطبيقية وترفيهية للطلاب موضحة ان كلية الألسن بجامعة عين شمس تسعى للتميز لمساعدة الطلاب حيث تمت الموافقة من الدكتور " محمود المتني " رئيس جامعة عين شمس بتجهيز القاعات على اعلى  مستوى للبرامج المميزة للساعات المعتمدة.

وفي هذا السياق  أكملت" سلوي " أنه تم إضافة ثلاث برامج لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل وعدم ترك الطلاب للاعتماد علي برامج الانترنت فقط، وذلك بإنشاء منصة تعليمية خاصة بكلية الألسن بالإضافة تعديل المناهج الدراسية لجعلها مواكبة التطور التكنولوجي.

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