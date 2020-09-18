بعد انطلاق العمل بالجامعات الأهلية الجديدة.. أساتذة جامعيون: تحسن العملية التعليمية.. تلغي فكرة السفر للدراسة بالخارج.. وتوفر خريجين مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى

قالت الدكتورة سلوي رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن الجامعات الأهلية مشروع لتحسين العملية التعليمية بمصر، بعيدًا عن استغلال الجامعات الخاصة ، مؤكدة على أهمية دعم الجامعات الحكومية لتلك الجامعات لتأسيس بنية تحتية جيدة من أعضاء هيئة التدريس المصرية بما لا يتعارض مع أهداف الجامعات الحكومية.





وأوضحت في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن وزارة التعليم العالي تقديم ترشيحات للكوادر التعليمية من جميع الجامعات الحكومية للاتجاه بالعمل داخل الجامعات الاهلية، مشيرا إلى أهمية اختيار الموقع الجغرافي لتلك الجامعات من حيث العائد الاقتصادي والاستثمارات التي ستقدم لمصر من خلالها في الفترة المقبلة.





وذكرت "رشاد" أن مصاريف الجامعات الاهلية تعتبر وسطية مقارنة بالجامعات الخاصة والجامعات الدولية وذلك لما يقدم لخدمات تعليمية وتطبيقية وترفيهية للطلاب موضحة ان كلية الألسن بجامعة عين شمس تسعى للتميز لمساعدة الطلاب حيث تمت الموافقة من الدكتور " محمود المتني " رئيس جامعة عين شمس بتجهيز القاعات على اعلى مستوى للبرامج المميزة للساعات المعتمدة.





وفي هذا السياق أكملت" سلوي " أنه تم إضافة ثلاث برامج لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل وعدم ترك الطلاب للاعتماد علي برامج الانترنت فقط، وذلك بإنشاء منصة تعليمية خاصة بكلية الألسن بالإضافة تعديل المناهج الدراسية لجعلها مواكبة التطور التكنولوجي.